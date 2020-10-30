Российские бойцы ММА поддержали Нурмагомедова после его слов о Макроне

https://static.news.ru/photo/536c4378-1ab9-11eb-b95b-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов и Забит Магомедшарипов Фото: zabit_magomedsharipov/instagram.com

Российские бойцы ММА поддержали Хабиба Нурмагомедова, назвавшего президента Франции «тварью» и призвавшего на него проклятия за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда.

Спортсмены, среди которых Забит Магомедшарипов и Магомед Исмаилов, оставили одобрительные комментарии под постом Нурмагомедова о французском президенте в Instagram.

Многие из бойцов отозвались на пост чемпиона UFC поднятым вверх указательным пальцем, что символизирует в среде мусульман приветствие или одобрение. Среди поддержавших Нурмагомедова также были президент Федерации ММА Саратовской области Даци Дациев, чемпион АСА Альберт Туменов, а также Рамазан Эмеев и Гасан Умалатов, выступающие в UFC.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что высказывания Нурмагомедова в адрес президента Франции могут быть восприняты отдельными людьми как сигнал к насилию.

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов обрушился с критикой на французского лидера Эммануэля Макрона из-за его политики в отношении ислама.