Роман Копылов: представители России — лучшие в любой организации ММА Интервью бывшего чемпиона AMC Fight Nights, одержавшего первую победу в UFC

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роман Копылов

Бывший чемпион Fight Nights в среднем весе Роман Копылов рассказал о своей первой победе в UFC, охарактеризовал следующего соперника и заявил, что не жалеет о том, что не встретился с Магомедом Исмаиловым.

Копылов был чемпионом мира и Европы по рукопашному бою. В 2016 году он дебютировал в смешанных единоборствах и уже через два года стал чемпионом Fight Nights в среднем весе. В момент, когда только восходили звезды Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, Копылов перешел в лучшую лигу мира — UFC. Однако дебют россиянина оказался неудачным, он потерпел два поражения подряд. Зато в сентябре этого года он сумел нокаутировать итальянца Алессио ди Кирико, а уже на 14 января назначен следующий бой 30-летнего спортсмена.

«Нашёл место, где мне комфортно»

— Роман, поздравляю вас с победой над Алессио ди Кирико. Увидели ли мы в этом поединке лучшую вашу версию?

— Мне кажется, всё, что нужно было для победы, мы сделали. Закончится досрочно. А про лучшую версию не могу сказать. Она еще проявится. Громкие победы впереди. Мы работаем в Дагестане с тренером Расулом Магомедалиевым в клубе Universal Fighters. Меня все устраивает, я нашёл место, где мне комфортно, теперь будут качественные бои.

— Как долго вы работаете вместе с Магомедалиевым?

— Уже больше полугода. К ди Кирико готовился у него, хотя самого Расула не было в углу. Но всю подготовку проходил в Махачкале под его руководством. Мы до последнего были на связи.

— За время работы с ним почувствовали большой рост в борьбе, ударке, выносливости?

— Хорошо, что есть тренер, который смотрит, подсказывает, морально настраивает в нужные моменты. Там тренируются огромное количество ребят, дерущихся в лучших лигах мира и разных лигах России. Конкуренция серьезная как в стойке, так в борьбе. Но так как Дагестан славится своими борцами, борись не хочу, как говорится. Мой предыдущий соперник не был борцом, я пытался его переводить, но не получалось. Мы работаем над этим, надеюсь, в дальнейших боях все будет лучше.

Фото: Расул Магомедалиев/vk.com Расул Магомедалиев

«Порадуем зрителей на Новый год»

— На днях объявили, что вашим следующим соперником станет Пунахили Сориано. Встреча состоится 14 января. Готовитесь к ней?

— Уже прохожу сбор в Махачкале. Но недавно закончилось видео. Занимаюсь новым. В ближайшее время надеюсь вылететь для получения визы. Если одобрят, все хорошо. Готовимся на 14 января.

— Как можете охарактеризовать своего соперника?

— Я пока посмотрел несколько отрывков из его боев. Это небольшого роста ударник, закрывается и идет вперед. Как два ударника мы сможем порадовать фанатов и зрителей.

— Вас не огорчает, что Новый год проведете за пределами России?

— Нет. Это наша работа. Будет нужно, поедем в любую точку мира, будем доказывать, что представители России — лучшие в любой организации.

— Как часто Новый год встречаете за пределами России?

— Первый опыт. Обычно дома с семьей.

«Труднейший поединок в карьере»

— Как сильно вы изменились после боя с Альбертом Дураевым?

— Пришлось проявить характер, потому что очень неприятным получился второй раунд. Много пролежал в партере, надо мне учиться бороться, чтобы не попадать в такое положение и не позволять соперникам наносить физический урон. Получилось так. Альберту только уважение, благодарен ему. Мы нормально общаемся. За пределами поединка мы обычные ребята.

— Когда я смотрел этот бой, был уверен, что вас надо было снимать во втором раунде. Но в третьем вы проявили невероятный характер. Получается, что с третьего раунда ваша карьера пошла вверх, а Дураева — вниз. Он уже успел проиграть Хоакину Бакли.

— Наверное Альберт вымахался и отдал все силы. Он же говорил в интервью, что очень хотел финишировать меня, когда я лежал, а он находился сверху. Мне этот момент придал дополнительные силы, но я тоже был измотан. Однако Альберт больше сил отдал, а мне энергии добавило то, что я выдержал самый тяжелый момент. Отсюда и третий раунд получился боевым.

Фото: vk.com/duraev_public Альберт Дураев

— Были ли у вас более тяжелые поединки, чем этот?

— На данный момент это был труднейший поединок в моей карьере.

— Насколько вас устраивает частота поединков, которые дает вам UFC?

— Меня устраивает все, что делает UFC, их отношение и то, что мне дали шанс. Когда мы готовы и хотим драться, они сразу представляют бой. Это больше зависит от нас и документов.

— Два поединка за два года обусловлены травмами и отсутствием визы?

— Да, я летал в Абу-Даби и уже там заразился COVID-19. Потом с визой не получилось. Не по вине UFC я провёл так мало боев.

«Подписал контракт на бой с Исмаиловым»

— Кого бы вы назвали сильнейшим средневесом России?

— Сделайте Гран-при с участием Магомеда Исмаилова, Александра Шлеменко, Владимира Минеева, Магомедрасула Гасанова и Альберта Туменова. Каждый по-своему хорош. Кто в борьбе, кто в ударке.

— У вас не было сожаления в связи с тем, что вы покинули Fight Nights, не подравшись с Исмаиловым или Минеевым?

— Никаких сожалений. Все к лучшему. Мы же не пошли на спад. Я пошел вверх. Грех жаловаться.

— Была ли возможность с кем-то из них встретиться?

— Да. Я даже подписал контракт на бой с Исмаиловым, но он, в свою очередь, уже ушел в ACA. Пока шли переговоры, менеджеры сообщили, что у меня есть возможность попасть в UFC. Решили идти в лучшую лигу мира.

— С кем-то встречались на тренировках?

— С Минеевым встречались на сборах в горах. Немного времени удалось поработать с Исмаиловым, делали пробежку. Тренировался с Александром Шлеменко и Артуром Алибулатовым. Очень хороший и сильный парень.

«Минеев — фаворит в поединке с чемпионом UFC»

— Для вас стало неожиданностью поражение Исраэля Адесанби и Алекса Перейры в чемпионском поединке в UFC?

— Неожиданностью не стало. Не особо за ними слежу. Вот подберемся, буду смотреть. Но так Перейра два раза выигрывал у Адесаньи по кикбоксингу. Проблем не было и в пятом раунде, он финишировал соперника. Но Исраэля рано списывать, он еще даст бой Перейре, если тот удержит титул.

— Кстати, Камил Гаджиев после вашей победы над ди Кирико заявил, что «Копылов может победить Адесанью». Слышали?

— У нас всегда были хорошие отношения. Приятно, что человек, имеющий непосредственное отношение ММА, дает такой прогноз. Будем стараться оправдать ожидания Гаджиева.

— Как считаете сами, Перейра или Адесанья были бы вам удобны стилистически?

— Они в большей степени ударники, поэтому было бы комфортно с ними подраться. Сейчас подтягиваем борьбу, чтобы получилось побороться с ними. Хороший тренировочный режим, слушать советы тренеров, и успех придет в любом поединке.

— Минеев и Гасанов были бы фаворитами в бою с Перейрой?

— Да, Минеев сам кикбоксер. Он был бы большим фаворитом, чем Гасанов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Минеев

«Анкалаев нокаутирует Блаховича»

— Скоро пройдет поединок Шлеменко и Исмаилова. Какие у вас ожидания?

— Все ждут этой встречи. Александр не так давно потерпел поражение. Но это никак не скажется на его настрое. Все бывает. В таких боях всегда шансы 50 на 50, кто выдержит, кто проявит характер, кто навяжет свою тактику, тот и победит. Буду болеть за обоих. Думаю, встреча пройдет всю дистанцию.

— Какое впечатление оставило выступление Ислама Махачева в чемпионском поединке?

— Отличный бой. Думал, что он окажется тяжелее для Ислама. Поздравляю его с победой и всех россиян тоже. Махачев — боец высокого уровня, поэтому быстро закончил бой. Молодец.

— У него есть реальные конкуренты в дивизионе?

— Он будет драться с Алексом Волкановски. Будет более серьезный бой, чем тот, что уже был. Волкановски более серьезный соперник для Махачева, чем Дастин Порье, Джастин Гейджи и Майкл Чендлер. Самый опасный бой из возможных.

— Магомеду Анкалаеву скоро предстоит бой с Яном Блаховичем за титул чемпиона UFC...

— Магомед станет чемпионом. Пройдет лет пять — и большинство чемпионов будут из России. Думаю, что бой с Блаховичем не пройдет всю дистанцию и Анкалаев его нокаутирует.