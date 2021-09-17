Родственник Нурмагомедова проиграл на турнире его памяти

Мемориал Абдулманапа Нурмагомедова второй год подряд совместно проводят две российские лиги Eagle FC и FIGHT NIGHTS. Обычно эти соревнования объединяют поединки лучших бойцов двух организаций, но здесь главным событием стал прощальный бой родственника прославленного тренера и двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Шамиля Завурова. Один из лучших российских легковесов последнего десятилетия, так и не выступивший в сильнейших американских лигах, Шамиль Завуров оспаривал титул чемпиона FIGHT NIGHTS, который принадлежал азербайджанцу Нариману Аббасову. Гостем турнира стал тренер Хабиба Нурмагомедова в American Top Team Хавьер Мендес. В Крокус-Экспо, где проходил турнир,

Таджикское паломничество в Крокус

аншлаг был не только на трибунах. Уже на подходе к арене фанаты единоборств искали лишний билетик и стремились любой ценой проникнуть на арену, что только повышало бдительность сотрудников правоохранительных органов. Особую атмосферу на трибунах создавали болельщики из Таджикистана, которое пришли поддержать своих земляков, дравшихся в карде и организовали им поддержку ещё когда те находились в раздевалках. В боях же фанаты просто разожгли огонь.

Первым в весе до 75 кг вышел таджик Нурулло Алиев против российского бойца Кирилла Крюкова из клуба Industrials. Непобеждённый таджик действовал в стиле Хабиба Нурмагомедова. Он сокращал дистанцию и переводил бой в партер, где старался разбить соперника мощными ударами, однако в конце первого раунда его едва не постигла неудача. Крюков успешно закинул треугольник на шею сопернику, но не смог довести приём до конца.

Второй и третий раунд прошли уже под диктовку Алиева, который доминировал в партере и был даже близок к тому, чтобы добить соперника. Но в начале второй пятиминутки Крюков успел нанести несколько ударов сопернику в стойке. Россиянин продемонстрировал потрясающую волю к победе и, несмотря на рассечение, не сдавался и несколько раз возвращал бой в стойку, однако финальный гонг зафиксировал победу Алиева, которая довела до безумия многочисленную армию таджикских болельщиков.

Битвы в полусреднем весе

Главный бой вечера предваряли два ярких поединка в весе до 77 кг. Ученик Абдулманапа Нурмагомедова Сайгид Исагахмаев противостоял одному из лучших бойцов FIGHT NIGHTS Максиму Буторину. Бойцы сразу зарубились в стойке, но Исагахмаев попытался сделать проход в ноги и был заблокирован. Бойцы обменялись любезностями в клинче и прилично измотали друг друга к концу первого раунда. Сайгиду подсказывал по ходу боя лучший российский легковес UFC Ислам Махачев, и во втором раунде Исагахмаев сумел провести тейкдаун и в самой концовке заставил соперника сдаться удушением из-за спины.

В титульном поединке за пояс чемпиона Eagle FC уроженец Украины Максим Швец сразился с небитым таджикским бойцом Самандаром Муродовым. Таджик уверенно чувствовал себя в стойке, держа соперника на джебе и разбивая ударами ногами, а Швец старался контратаковать вкладываясь в разовые удары и переводить бой в партер. Однако ближе к досрочному завершению был Муродов, проведший попытку удушающего приёма и в конце второго раунда побивший соперника из маунта.

К середине боя оба бойца значительно устали. Муродов чувствовал себя увереннее в стойке, но Швец смело шёл в борьбу, однако концовка третьего раунда в партере осталась за таджиком. В чемпионских раундах также Самандар смотрелся активнее и целеустремленней. Он переводил соперника в партер, смотрелся быстрее в стойке, а в четвёртом раунде из позиции фул-маунт добил соперника жёсткими ударами.

Последняя охота Льва Дагестана

Шамиль Завуров задолго до боя с Аббасовым заявил, что он будет последним, но при этом он хотел получить достойного соперника, которым стал в итоге азербайджанский боец. Максимализм сыграл злую шутку с Завуровым в итоге. Более молодой и азартный соперник навязал ему яростный бой в стойке и при этом грамотно уходил от всех попыток Шамиля перевести бой в партер. Преимущество Аббасова стало сказываться ближе к концу первого раунда, когда он потряс своего соперника и нанёс ему несколько жёстких ударов. Завуров до какого-то времени уходил от нокаутирующих атак соперника, но в конце первого раунда был добит на настиле.

Аббасов сохранил свой чемпионский титул, но после боя отдал должное сопернику, который принял этот вызов. Лев Дагестана провёл последнюю, пусть и неудачную охоту, а в дальнейшем намерен сосредоточиться на работе президента лиги Eagle FC. Наверное, Абдулманап Нурмагомедов и хотел увидеть своего родственника таким — сражающимся до конца и не сдающимся.