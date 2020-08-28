Родригес завоевала титул чемпионки ONE по муайтай

В Бангкоке прошёл очередной турнир по единоборствам, организованный крупнейшей промоутерской компанией Азии ONE. В главном бою вечера Стэмп Фэйртекс из Таиланда уступила по очкам бразильянке Алисию Родригес, которая завоевала титул чемпионки One по муайтай в минимальном весе.
Стэмп опережала свою соперницу на скорости с дистанции и с первого раунда захватила инициативу. К середине боя у Родригес был уже разбит нос. Постепенно бразильянка перестроилась, стала успешно встречать соперницу локтями и сначала выровняла бой, а затем и переломила его ход в чемпионских раундах.
В соглавном поединке определился победитель Гран-при в легчайшем весе по муайтай. Таец Родлек победил в трёхраундовом поединке соотечественника Кулабдама.
Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что дебют в профессиональном боксе интереснее для него, чем защита пояса от Франсиса Нганну, которого он уже побеждал.
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