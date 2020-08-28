Родригес завоевала титул чемпионки ONE по муайтай

https://static.news.ru/photo/aa96ec26-e93f-11ea-a140-fa163e074e61_660.jpg Фото: onefc.com

В Бангкоке прошёл очередной турнир по единоборствам, организованный крупнейшей промоутерской компанией Азии ONE. В главном бою вечера Стэмп Фэйртекс из Таиланда уступила по очкам бразильянке Алисию Родригес, которая завоевала титул чемпионки One по муайтай в минимальном весе.

Стэмп опережала свою соперницу на скорости с дистанции и с первого раунда захватила инициативу. К середине боя у Родригес был уже разбит нос. Постепенно бразильянка перестроилась, стала успешно встречать соперницу локтями и сначала выровняла бой, а затем и переломила его ход в чемпионских раундах.

В соглавном поединке определился победитель Гран-при в легчайшем весе по муайтай. Таец Родлек победил в трёхраундовом поединке соотечественника Кулабдама.

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