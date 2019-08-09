Первый турнир UFC в Уругвае принёс первое поражение российскому средневесу Алексею Кунченко. Чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко взяла реванш у Лиз Кармуш, не оставив ей ни одного шанса, и показала мастер-класс, как пройти пятираундовый бой без потерь.

Запоздалый штурм Кунченко

Шесть лет назад боец из Тюмени Алексей Кунченко проиграл в финале любительского чемпионата России по ММА и был удостоен специального приза за волю к победе от Фёдора Емельяненко. Дело в том, что боец провёл на турнире больше всех поединков, в день финалов выиграл полуфинал, который после странного решения судейской коллегии пришлось переиграть, и в финале дрался с травмой. С тех пор он выступает среди профессионалов и до сегодняшнего утра не проигрывал никому, построив победную серию из 20 поединков. Да и поездка в Уругвай не предвещала ничего страшного. Да, в последний момент поменялся соперник, но бразилец Гилберт Бёрнс имел мало времени на подготовку, да и в полусреднем весе проводил первый бой.

Кунченко шёл в клетку с патриотическим настроем, обёрнутый в российский флаг и под знаменитую композицию ДДТ «Родина». В далёкой латиноамериканской стране важно помнить, что дома не спят и ждут победы. Однако в первой половине боя казалось, что сам Алексей ещё не проснулся, ведь в Тюмени в это время была глубокая ночь. Бёрнс начал поединок с места в карьер: сбил Кунченко с ног лоу-киком, а потом завозил в партере. Не случайно же он является трёхкратным чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Во второй пятиминутке Алексей попробовал активизироваться и пошёл в размен, но снова пропустил проход в ноги.

Неторопливая, а местами откровенно академичная манера Кунченко играла против него. Пока он интеллигентно искал к сопернику ключи, тот с напором «медвежатника» взламывал его победное наследие. Лишь в третьем раунде вышедший на коротком уведомлении бразилец устал и отдал инициативу. Кунченко расстреливал его ударами и отбил левую ногу. Казалось, вот он, шанс на досрочную победу, потому как по очкам россиянин выиграть уже не мог. Но Бёрнс вцепился в Алексея клещом и буквально дожил до финального гонга. Кунченко в тот момент уже всё понимал, как и его соперник, корчащийся на полу от радости и боли.

Судейское решение в пользу бразильца зал встретил свистом то ли потому, что он проиграл концовку, то ли потому, что в Уругвае не любят бразильцев. Значения это уже никакого не имело. Шанс пробиться в элиту UFC россиянин упустил, и неизвестно, когда он ему ещё представится. Дело в том, что Кунченко уже 35 лет, и время сейчас будет работать против него, а первое в карьере поражение от не самого сильного соперника сильно отбросит в рейтинге.

Мастер-класс самообороны

Из других боёв этого вечера стоит отметить кровавую битву полусредневесов Майка Перри и Висенте Люке, в которой судьи отдали минимальный перевес бразильцу, и схватку элитных европейских тяжеловесов. Швейцарский турок Волкан Эздемир нокаутировал шведского албанца Илира Латифи. В начале второго раунда он зацепил его жёстким ударом, а затем, так и не дав опомниться, методично добил у сетки, отправив в глубокий нокаут. Именно с такой решительностью и надо было действовать Кунченко в третьем раунде.

UFC Uruguay bonuses: Vicente Luque, Mike Perry win Fight of the Night for bloody battle https://t.co/d1SIiN4OMt pic.twitter.com/5KyvIvsCzj — MMAFighting.com (@MMAFighting) 11 августа 2019 г.

У чемпионки UFC в легчайшем весе Валентины Шевченко были старые счёты к сопернице Лиз Кармуш, которая нанесла ей первое в карьере поражение в далёком 2010 году. Однако никакой злости и желания поквитаться Валентина не демонстрировала. Главным для неё было чётко следовать плану на бой, который тренер Павел Федотов сформулировал одной ёмкой фразой: «Не давай ей делать ничего». Потому Валентина не бросилась на свою соперницу сломя голову, а грамотно держала на дистанции, встречала ударами любую попытку сблизиться и легко уходила от её атак.

Поначалу проблемы Шевченко доставляли лоу-кики соперницы, но и к ним она сумела быстро приноровиться и легко уходила на скорости. В третьем и четвёртом раундах после двойки Валентины и удара с разворота Кармуш падала на настил, но чемпионка не спешила её добивать, стараясь довести дело до верной победы, а не закончить бой досрочно. Даже в борьбе американка не несла никакой угрозы и после каждого клинча и прохода в ноги оказывалась в беззащитном положении на спине.



Если воспринимать философию любого единоборства как самооборону, то Шевченко продемонстрировала высший пилотаж. За 25 минут жёсткого боя в клетке она пропустила минимум ударов и выглядела так, словно только что совершила лёгкую утреннюю пробежку, а не защитила свой чемпионский титул и поквиталась за давнее поражение. Кармуш же выглядела избитой и подавленной. 35-летняя спортсменка, служившая в морской пехоте США, упустила последний шанс в карьере завоевать чемпионский титул.

Очевидно, что для Шевченко сейчас нет достойных соперниц в легчайшем дивизионе UFC, а потому про следующую претендентку она сказала, что это может быть кто угодно, а сама она мечтает о третьем бое с чемпионкой в двух весах Амандой Нуньес. И это был бы поединок за звание лучшего бойца в истории женских ММА. В последние годы ни одна из соперниц, даже грозная Крис Сайборг, не могла дать бой могучей бразильянке, а Валентина дважды дралась с ней на равных и сейчас заслуживает новый шанс.