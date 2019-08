Шесть лет назад боец из Тюмени Алексей Кунченко проиграл в финале любительского чемпионата России по ММА и был удостоен специального приза за волю к победе от Фёдора Емельяненко. Дело в том, что боец провёл на турнире больше всех поединков, в день финалов выиграл полуфинал, который после странного решения судейской коллегии пришлось переиграть, и в финале дрался с травмой. С тех пор он выступает среди профессионалов и до сегодняшнего утра не проигрывал никому, построив победную серию из 20 поединков. Да и поездка в Уругвай не предвещала ничего страшного. Да, в последний момент поменялся соперник, но бразилец Гилберт Бёрнс имел мало времени на подготовку, да и в полусреднем весе проводил первый бой.

Кунченко шёл в клетку с патриотическим настроем, обёрнутый в российский флаг и под знаменитую композицию ДДТ «Родина». В далёкой латиноамериканской стране важно помнить, что дома не спят и ждут победы. Однако в первой половине боя казалось, что сам Алексей ещё не проснулся, ведь в Тюмени в это время была глубокая ночь. Бёрнс начал поединок с места в карьер: сбил Кунченко с ног лоу-киком, а потом завозил в партере. Не случайно же он является трёхкратным чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Во второй пятиминутке Алексей попробовал активизироваться и пошёл в размен, но снова пропустил проход в ноги.

Неторопливая, а местами откровенно академичная манера Кунченко играла против него. Пока он интеллигентно искал к сопернику ключи, тот с напором «медвежатника» взламывал его победное наследие. Лишь в третьем раунде вышедший на коротком уведомлении бразилец устал и отдал инициативу. Кунченко расстреливал его ударами и отбил левую ногу. Казалось, вот он, шанс на досрочную победу, потому как по очкам россиянин выиграть уже не мог. Но Бёрнс вцепился в Алексея клещом и буквально дожил до финального гонга. Кунченко в тот момент уже всё понимал, как и его соперник, корчащийся на полу от радости и боли.

Судейское решение в пользу бразильца зал встретил свистом то ли потому, что он проиграл концовку, то ли потому, что в Уругвае не любят бразильцев. Значения это уже никакого не имело. Шанс пробиться в элиту UFC россиянин упустил, и неизвестно, когда он ему ещё представится. Дело в том, что Кунченко уже 35 лет, и время сейчас будет работать против него, а первое в карьере поражение от не самого сильного соперника сильно отбросит в рейтинге.

Из других боёв этого вечера стоит отметить кровавую битву полусредневесов Майка Перри и Висенте Люке, в которой судьи отдали минимальный перевес бразильцу, и схватку элитных европейских тяжеловесов. Швейцарский турок Волкан Эздемир нокаутировал шведского албанца Илира Латифи. В начале второго раунда он зацепил его жёстким ударом, а затем, так и не дав опомниться, методично добил у сетки, отправив в глубокий нокаут. Именно с такой решительностью и надо было действовать Кунченко в третьем раунде.