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Ричман победил Кокрейна, сломав ему нос на турнире BKFC

06:17, 11 сентября 2021
Ричман победил Кокрейна, сломав ему нос на турнире BKFC Майк Ричман Фото: themarinerichman/instagram.com
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В Омахе (США) прошёл турнир по боксу на голых кулаках промоутерской компании Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). В главном бою вечера в полутяжёлом весе американец Майк Ричман победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Дакоту Кокрейна.

Ричман сразу рванул вперёд и на 23-й секунде боя отправил Кокрейна в нокдаун правым боковым, а затем начал жёстко добивать у сетки серией ударов по корпусу, от которых Кокрейн поднялся уже с трудом, а затем в третий и четвёртый раз оказался в нокдауне. Кокрейна спас гонг, но во втором раунде он снова оказался на полу уже с переломом носа, после чего бой был остановлен.

В соглавном бою вечера американский тяжеловес Джош Бёрнс за 19 секунд нокаутировал соотечественника Сэма Шумейкера.

Как сообщалось ранее, американский боец Джони Бедфорд победил по очкам соотечественника Реджи Барнетта и завоевал титул чемпиона BKFC в легчайшем весе на турнире по боксу на голых кулаках в Миссисипи.

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