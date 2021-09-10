Ричман победил Кокрейна, сломав ему нос на турнире BKFC

В Омахе (США) прошёл турнир по боксу на голых кулаках промоутерской компании Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). В главном бою вечера в полутяжёлом весе американец Майк Ричман победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Дакоту Кокрейна.

Ричман сразу рванул вперёд и на 23-й секунде боя отправил Кокрейна в нокдаун правым боковым, а затем начал жёстко добивать у сетки серией ударов по корпусу, от которых Кокрейн поднялся уже с трудом, а затем в третий и четвёртый раз оказался в нокдауне. Кокрейна спас гонг, но во втором раунде он снова оказался на полу уже с переломом носа, после чего бой был остановлен.

В соглавном бою вечера американский тяжеловес Джош Бёрнс за 19 секунд нокаутировал соотечественника Сэма Шумейкера.

Как сообщалось ранее, американский боец Джони Бедфорд победил по очкам соотечественника Реджи Барнетта и завоевал титул чемпиона BKFC в легчайшем весе на турнире по боксу на голых кулаках в Миссисипи.