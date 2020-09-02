Реванш между боксёрами Поветкиным и Уайтом ожидается в середине ноября

Поединок между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может состояться в Лондоне 14 или 21 ноября.
О дате боя-реванша рассказал СМИ британский промоутер Эдди Хирн,
Команда Поветкина настроена на реванш на 100%. Они заработают большие деньги на этом поединке и думают, что одержат победу, — заявил Хирн.
Он уточнил, что несмотря на незначительный перерыв между поединками, бой в ноябре — оптимальное решение, так как в противном случае реванш придётся перенести на февраль-март 2021 года.
Так что мы готовы к этой битве, и она состоится в Великобритании, — подчеркнул британский промоутер.
Первый бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным состоялся 22 августа. В этом бою россиянин одержал победу нокаутом в пятом раунде.
Ранее NEWS.ru писал, что Уайт с нетерпением ждёт реванша с Поветкиным.
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