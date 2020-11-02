Рекордсмен UFC Андерсон Силва завершил карьеру

https://static.news.ru/photo/990e91a4-1cf0-11eb-88e8-fa163e074e61_660.jpg Андерсон Силва Фото: Ide Gomes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Андерсон Силва покидает октагон. Он объявил о завершении карьеры.

Знаменитый бразилец принял такое решение после поражения нокаутом ямайцу Юрайе Холлу. 45-летний Силва отметил, впрочем, что даже несмотря на неудачный бой, он чувствует себя счастливым.

Надеюсь, я оставил в памяти и в сердце каждого из вас частичку себя и вы сможете превзойти сложности, преодолеть неуверенность и справиться с препятствиями в жизни. Никогда не сдавайтесь, как бы тяжело ни приходилось. Знайте, что с вами моя любовь и моё уважение! — обратился Силва к своим поклонникам в Instagram.

Андерсон Силва по прозвищу Паук — рекордсмен UFC, он удерживал чемпионский пояс с 2006 по 2013 год. 10 раз он успешно защитил титул, на его счету 16 побед подряд. В общей сложности он провёл в профессиональной карьере 45 боёв и одержал 34 победы.

Как сообщал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт выразил надежду, что российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов передумает завершать карьеру. Уайт «предчувствует», что Хабиб вернётся в октагон после того, как обсудит это с мамой. Она ранее просила сына не драться после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.