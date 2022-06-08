Регбист и Коваленко подерутся 18 июня на Top Dog

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Основатель лиги кулачных боёв Top Dog Данил (Регбист) Алеев проведет следующий поединок 18 июня на турнире Top Dog: Prospect 5. Его соперником будет блогер Святослав Коваленко, сообщает пресс-служба промоушена.

Бой состоится в промежуточной весовой категории до 82 кг в четырехунцевых перчатках для ММА.

Алеев — бывший чемпион по уличным боям без правил в организации STRELKA и обладатель чемпионского пояса проекта «Мясорубка». Он не выступал с 2019 года.

Коваленко известен по боям с претендентом на пояс АМС Fight Nights Марифом Пираевым, а также с бывшим чемпионом Strelka Зелимханом (Пулеметчиком) Дукаевым и Маратом (Даггером) Исаевым.

4 июня чемпион лиги Top Dog FC Наим Давудов признался NEWS.ru, что готов убивать за своих родных.