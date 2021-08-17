Рефери ММА рассказал, как вынужден был защищаться от бойцов в клетке

Известный рефери ММА, главный судья проходящего в Казани чемпионата Европы британец Марк Годдард рассказал, в каких случаях ему приходилось использовать бойцовские навыки в клетке.

Часто случается, что боец пропустил сильный удар и потерялся. Он не понимает, что бой уже закончен и продолжает драться на автомате. В такой ситуации мне приходится использовать свои навыки из борьбы и дзюдо, чтобы защитить себя, ведь он думает, что бой ещё продолжается, а я его соперник. Работа рефери — это физический труд, и надо уметь себя защитить, — приводит слова Годдарда спецкор NEWS.ru.

Также рефери отметил, что одним из самых запоминающихся боёв в его карьере был бой с участием россиянина Романа Богатова, который несколько раз нарушил правила против соперника из Бразилии. Годдард был вынужден снять с него два балла, а после этого поражения Богатов уже не выступал в UFC.

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