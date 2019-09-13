https://static.news.ru/photo/91e03768-d645-11e9-b074-fa163e074e61_660.jpg Мария Махмутова Фото: Союз MMA России/vk.com

Боковой рефери из России Мария Махмутова, судившая турнир UFC в Абу-Даби, оказалась в центре скандала. На её решение отдать победу американцу Полу Фелдеру в бою с бразильцем Эдсоном Барбозой со счётом 30:27 команда последнего подала протест. В интервью News.ru она объяснила своё решение.

Картинка на экране или со стороны зрителей в зале, смотрящих несколько иным взглядом на бои, достаточно часто отличается от судейского взгляда. Также на решение влияет позиция судьи по отношению к бойцам в определённый промежуток. Далеко не всегда количество бывает в приоритете. Можно нанести ударов больше, а качество или ущерб будет за тем, кто нанёс меньше, — рассказала Махмутова News.ru.

Также рефери отметила, что пересматривает все спорные бои, делает выводы и признаёт ошибки, чтобы быть честной по отношению к себе и спортсменам.

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