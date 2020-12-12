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Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Единоборства

Реальная молотильня: лучшие моменты турнира АСА на фото

09:35, 14 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Москве на «ВТБ Арене» 13 декабря 2020 года состоялся долгожданный турнир АСА 115. В главном событии встретились бойцы полутяжёлого дивизиона Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

По итогам 15 минут боя победителем единогласным решением судей был признан Исмаилов. Уральский Халк потерпел второе поражение в карьере.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов и Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов и Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов и Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов и Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов и Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов и Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов и Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов и Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов и Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов и Иван Штырков

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Магомед Исмаилов

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

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