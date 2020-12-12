Реальная молотильня: лучшие моменты турнира АСА на фото

В Москве на «ВТБ Арене» 13 декабря 2020 года состоялся долгожданный турнир АСА 115. В главном событии встретились бойцы полутяжёлого дивизиона Магомед Исмаилов и Иван Штырков.
По итогам 15 минут боя победителем единогласным решением судей был признан Исмаилов. Уральский Халк потерпел второе поражение в карьере.
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов и Иван Штырков
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Магомед Исмаилов
Сергей Лантюхов/NEWS.RU