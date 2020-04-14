RCC может провести совместный турнир с One Championship

Мы в начале своего пути, у нас нет какого-то большого бэкграунда за спиной, и мы открыты ко всему новому. Мы бы хотели провести турнир с One Championship. Они, как и мы, занимаются ММА и кикбоксингом. Нам интересно провести на одном турнире бои разных стилей, — сказал исполнительный директор RCC Николай Клименко, слова которого приводит пресс-служба лиги.