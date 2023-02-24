«Размеренный бой не в моем стиле»: уроженец Донбасса разрывает в UFC Никита Крылов рассказал о подготовке к турниру UFC Fight Night 220

Фото: vk.com/ufckrylov

Никита Крылов

26 февраля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе уроженец Донбасса Никита Крылов проведет бой с американцем Райаном Спэнном. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Крылов рассказал о самых значимых поединках в карьере, объяснил, что бывший соперник сильнее нынешнего, и выразил уверенность в победе Магомеда Анкалаева над действующим чемпионом UFC Джамалом Хиллом.

«Оздемир лучше Спэнна»

— Никита, ваш поединок возглавит турнир UFC. Какое значение этот факт имеет для вас?

— Это очень приятно. Я рад, что организация доверила нам возглавить этот турнир. Я достаточно давно бьюсь в UFC, поэтому, наверное, это должно было произойти рано или поздно. Ответственность от этого ни больше, ни меньше. Обычный бой. Я не накладываю сверхважность из-за дополнительных двух раундов. Готовлюсь ответственно и полноценно. Поэтому это просто приятное дополнение. Можно добавить такой момент. Мне хотелось драться с ребятами, которые выше меня в рейтинге, но я получил предложение подраться со Спэнном. Именно факт того, что мы дерёмся в главном бою, подтолкнул меня согласиться не раздумывая.

— Насколько вы довольны выступлением в поединке с Волканом Оздемиром?

— Я доволен тем, что получилось выиграть бой. Недоволен тем, что пропустил удары. С другой стороны, теперь я знаю, как бьет Оздемир. Это один из самых жёстких ударников в дивизионе. Отличный опыт. Можно было бы провести бой более размеренно, но это не в моем стиле.

— Победу над каким бойцом вы считаете самой важной в карьере: Оздемир, Александр Густафссон или кто-то другой?

— Для меня каждый бой одинаково важен. Даже не важно, победа или поражение. Я просто наслаждаюсь жизнью. Люблю то, что я делаю. Густафссон — одно из самых громких имен в моей карьере. Оздемир — бывший претендент и очень крепкий жёсткий парень. Проверка себя в бою с ним здорово меня приободрила, добавила уверенности. Отличный опыт. Просто приятно, что мне есть что вспомнить.

Но одним из самых значимых и запоминающихся боёв считаю встречу с Гловером Тейшейрой. Это был мой первый бой, который дошел до судейского решения. Это был довольно близкий бой. Получается, что в титульном забеге Гловера я оказался единственным, кто подрался с ним все раунды и проиграл раздельным решением. Это мне грело душу определенное время. Я очень уважаю Тейшейру, восхищаюсь его стойкостью и умением конкурировать на высоком уровне в таком возрасте (бразилец стал чемпионом UFC в 41 год). Поэтому бой с ним является одним из самых запоминающихся.

— Удивлен тем, что поединок грел вам душу. Думал, что вы должны были долго негодовать из-за упущенной победы.

— Нет смысла в негодовании. Я же прямо кайфую от того, что делаю. Это приятно. Приятно и побеждать, но если судьи решили отдать не мне, что я могу с этим поделать? Я был рад разделить октагон с Тейшейрой.

— Учитывая, что прозвище у Спэнна — Супермен, Иван Штырков в прогнозе на ваш бой высказал мысль, что вам нужно быть Бэтменом. То есть победить хитростью, мозгами, гейм-планом, потому что у соперника невероятная мощь и сильный удар. Насколько Иван близок к истине?

— Не стал бы говорить, что у Райана есть супермощь или удар. Если посмотреть его бой с Сэмом Алви, это довольно невнятный бой, они дрались все три раунда. Алви — это парень, который проиграл восемь из девяти боёв. Но не дал Спэнну проявить свою суперсилу. Моя задача — не наткнуться на шальной удар. Я должен всё видеть и навязывать свою манеру. Я не уверен, что Спэнн бьет жестче меня. Вообще в дивизионе полутяжеловесов почти все падают. Если у бойца получается нанести чистый удар — это потрясение, нокдаун или нокаут. Что касается реализации плана, в этом, конечно, Иван абсолютно прав. Кто навяжет свою манеру, тот и будет фаворитом в предстоящем бою.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Никита Крылов (слева)

«Анкалаев переедет Хилла»

— Как вам последний поединок Магомеда Анкалаева?

— До сих пор не могу дать однозначный ответ. На первый взгляд, выиграл Магомед, но дебют проходил с преимуществом Яна Блаховича. Я не знаю, насколько в UFC заинтересованы в том, чтобы Анкалаев стал чемпионом. В принципе, это был определенный сценарий, который организация разыграла для того, чтобы дать дивизиону свежий глоток воздуха. Внести интригу, насколько неожиданно для всех Джамал Хилл стал чемпионом. Об этом даже никто не думал.

Мне показалось на первый взгляд, что Магомед одержал победу. Дали ничью. Разбирая этот бой, читая разборы специалистов, можно согласиться с тем, что встреча была ближе к ничьей. Это примерно как в моем бою с Гловером. Кому бы ни подняли руку, сильного удивления бы не было. Подняли бы две руки, тоже никто против ничего не сказал бы. Такое случается.

— Какое на вас производит впечатление нынешний чемпион Джамал Хилл? Насколько он мог быть конкурентным в боях с Иржи Прохазкой или Анкалаевым?

— Он производит неоднозначное впечатление. Хилл достаточно опасен для Прохазки, но абсолютно не опасен для Анкалаева со стилистической точки зрения. Магомед — левша, здорово чувствует дистанцию, он бы просто его переиграл. Что касается Прохазки, этот парень летит, берет напором, а тех, кто идет вперед, Джамал неплохо встречает таймингом, длиной рук и боксом. Предполагаю с вероятностью 60 на 40, что Хилл выиграет у Прохазки нокаутом, но 70 на 30, что Анкалаев переедет Хилла.

— С вами должен быть Сергей Билостенный. Есть ли информация о его дебюте в Bellator?

— Сергей уже традиционно присутствует во всех моих лагерях. Сейчас он со мной, мы вместе прилетели. Также со мной мой тренер Валерий Николаевич Андреев. У нас собрался очень хороший и душевный состав. Ждем дату для Сергея. Надеемся, что дебют пройдет уже этой весной. Он в отличной форме, голоден до боев. Осталось только поставить подпись в контракте.

— После победы над Спэнном собираетесь ли бросить вызов какому-то конкретному бойцу?

— В целом я здорово нагрузился за этот год и хотел бы взять небольшую паузу после этого боя, есть такая необходимость. Даст Бог, проведем бой хорошо. А дальше — посмотрим, что произойдет весной в дивизионе, какие будут новости, и будем ждать предложений.