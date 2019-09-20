https://static.news.ru/photo/546a985a-dbaf-11e9-a443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gadzhimurad Rashidov/vk.com

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане в весовой категории до 65 кг.

Рашидов по прозвищу Маленький Танк вышел в финал чемпионата мира в третий раз подряд, но в 2017 и 2018 годах он оставался с серебряной наградой. На первой минуте схватки Рашидов исполнил проход в одну ногу и накат, что позволило ему оторваться на пять очков, а затем заработал ещё шесть баллов до конца первого раунда и одержал досрочную победу.

Как сообщал News.ru, россиянка Инна Тражукова впервые в карьере стала чемпионкой мира по борьбе в Нур-Султане.