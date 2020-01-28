Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем весе россиянин Рамазан Эмеев не сможет принять участие в турнире UFC 15 февраля, где должен встретиться с американцем Тимом Минсом.
Как сообщает MMAJunkie, Эмеев исключён из числа участников турнира без объяснения причин, а ему на замену вызван новичок UFC Даниэль Родригес. В последнем бою в лучшей лиге мира Эмеев уступил по очкам Энтони Рокко Мартину на ноябрьском турнире в Москве.
Как сообщал NEWS.ru, боец ММА Бен Фодор был арестован за торговлю наркотиками в Сиэттле.
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