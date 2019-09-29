https://static.news.ru/photo/12f48c4c-e2de-11e9-85e4-fa163e074e61_660.jpg Шавкат Рахимов Фото: shavkatmoney/instagram.com

Российский боксёр таджикского происхождения, выступающий во втором полулёгком весе, Шавкат Рахимов (15-0, 12 КО) нокаутировал в восьмом раунде южноафриканца Азингу Фузиле (14-0, 8 КО) и стал официальным претендентом на титул чемпиона IBF.

Поединок прошёл в открытой обоюдоострой борьбе и завершился победой Рахимова в восьмом раунде. Для него это было первое выступление за пределами России. Теперь Рахимов должен будет встретиться с обладателем чемпионского титула по версии IBF американцем Тевином Фармером.

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