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Рагозин победил Андраде на турнире RCC

Боец Михаил Рагозин победил бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC Intro
18:21, 20 ноября 2021
Рагозин победил Андраде на турнире RCC Российский боец Михаил Рагозин Фото: instagram.com/mikhail_ragozin
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Российский боец Михаил Рагозин победил бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC Intro 18 в Екатеринбурге. Бой прошёл в Академии единоборств РМК и завершился техническим нокаутом в первом раунде. Андраде пропустил серию ударов по голове и корпусу, перестал защищаться, и рефери остановил поединок.

Для Рагозина (30 лет) эта победа стала 16-й в карьере при пяти поражениях. 37-летний бразилец, выступавший в UFC, проиграл десятый бой в карьере при 21 победе.

В соглавном бою вечера россиянин Александр Солдаткин (10-3) нокаутировал бразильца Эдивана Сантоса (13-3-1) в первом раунде.

В июле 2021 года Рагозин проиграл единогласным решением судей бразильцу Вагнеру Прадо (16-5-1).

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