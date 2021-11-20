Рагозин победил Андраде на турнире RCC

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Определились все победители турнира по смешанным единоборствам ACA 132, который завершился в Минске. В рамках шоу прошло 12 поединков, в главном из которых Тони Джонсон в первом раунде нокаутировал Мухумата Вахаева и отстоял титул в тяжёлом весе.

В предварительном карде турнира прошли семь схваток. Важа Циптаури единогласным решением взял верх над Дмитрием Романовым, а Жозиэль Собриньо победил Бидзинама Гавашелишвили удушающим приёмом во втором раунде. В свою очередь...