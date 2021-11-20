Рагозин победил Андраде на турнире RCC

Российский боец Михаил Рагозин победил бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC Intro 18 в Екатеринбурге. Бой прошёл в Академии единоборств РМК и завершился техническим нокаутом в первом раунде. Андраде пропустил серию ударов по голове и корпусу, перестал защищаться, и рефери остановил поединок.
Для Рагозина (30 лет) эта победа стала 16-й в карьере при пяти поражениях. 37-летний бразилец, выступавший в UFC, проиграл десятый бой в карьере при 21 победе.
В соглавном бою вечера россиянин Александр Солдаткин (10-3) нокаутировал бразильца Эдивана Сантоса (13-3-1) в первом раунде.
В июле 2021 года Рагозин проиграл единогласным решением судей бразильцу Вагнеру Прадо (16-5-1).