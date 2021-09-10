Работа над ошибками: Тищенко вчистую разбил Кудряшова

В Екатеринбурге российский боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко реабилитировался за поражение от южноафриканца Табисо Мчуну убедительной победой над ветераном бокса Дмитрием Кудряшовым, Заур Абдуллаев завоевал титул чемпиона WBC Silver, а Александр Беспутин порадовал ярким нокаутом в Красноярске. Рассказываем про главные боксёрские бои уик-энда.

Беспутин размялся на мексиканце

Большой вечер российского бокса, который вместил в себя сразу два крупных турнира, открылся в Красноярске, где турнир под эгидой Федерации бокса России возглавил непобеждённый российский полусредневес Александр Беспутин, который попытается стать официальным претендентом на чемпионский титул по версии WBC. Это был его второй бой после допинговой дисквалификации, из-за которой он лишился титула и победы над соотечественником Раджабом Бутаевым. Мексиканец Маурисио Пинтор звёзд с неба не хватал, и с первого раунда стало понятно, что вся интрига в бою сводится к его длительности.

Беспутин события не форсировал и поначалу атаковал джебом и двойками, но Пинтору пару раз неприятно прилетело не только по корпусу, но и по голове. До поры до времени он быстро восстанавливался после атак россиянина, а Александр события не форсировал. Развязка наступила в пятом раунде, когда Беспутин сначала левым боковым отправил Пинтора в нокдаун, а затем уже не отпустил его до конца раунда и добил схожей комбинацией. Россиянин завоевал пояс WBC Peace, но очевидно, что в 30 лет и расцвете сил он достоин драться с топовыми соперниками, а не джорнименами, но сможет ли промоутер Владимир Хрюнов организовать ему по-настоящему большой бой?

Русский Канело устроил зарубу с нигерийцем

В Екатеринбурге компания RCC Boxing Promotions в подарок ко дню рождения своего босса Игоря Алтушкина провела в Екатеринбурге действительно масштабный турнир, вместивший в себя восемь титульных поединков. В бою полулегковеса Марка Урванова по прозвищу Канело за сходство цвета волос со знаменитым мексиканцем и небитого нигерийца Ото Джозефа титул не разыгрывался, но противостояние получилось достаточно ярким. Невысокий, но коренастый соперник создавал определённые проблемы своим напором Урванову в первых раундах, но постепенно россиянин к нему приспособился и реализовал своё преимущество в классе и стал лучше использовать джеб. При этом россиянин старался боксировать в зрелищной манере, отвечая ударом на удар, и в концовке боя даже получил рассечение. По итогам десяти раундов все трое судей отдали ему победу.

Боксёр второго полулёгкого веса Марк Урванов vk.com/mark_urvanov

Новая версия Тищенко и старая Кудряшова

Интригующее противостояние стилей в исполнении двух известных российских боксёров на деле обернулось односторонним мисматчем, потому как один из соперников провёл работу над ошибками, а другой продолжил катиться под гору, превращаясь в джорнимена. На фоне предсказуемого и медлительного Дмитрия Кудряшова, который на протяжении десяти раундов лишь старался приблизиться к сопернику и зарядить своей правой «кувалдой», олимпийский чемпион Евгений Тищенко казался техничным, быстрым и думающим боксёром.

Практически в каждом эпизоде он опережал своего соперника, а в конце первого раунда Кудряшов даже оказался во флеш-нокдауне, потому что у него неудачно стояли ноги в момент пропущенного удара. В ходе боя Кудряшов привычно по последним поединкам принимал удары соперника лицом, от чего получил несколько гематом и лишь в начале боя однажды сумел потрясти Тищенко, а в остальном тот справлялся с его ударами, смягчая их. В итоге лишь один из трёх судей отдал один раунд Кудряшову, а двое других — все десять Тищенко.

Новый поход за титулом и бои на голых кулаках

К сожалению, для Кудряшова итоги этого боя предельно печальны и ему лучше либо закончить карьеру, либо попробовать себя в поединках на голых кулаках, где у его соперников не будет преимущества в технике, а в силе удара Дмитрий им не уступит. К тому же сейчас там можно заработать на своём имени не хуже, чем в боксе. Что касается Тищенко, то он закрыл своё поражение от Табисо Мчуну и теперь готов к новому походу за чемпионским титулом и должен будет подняться уже повыше 14-го места. Показалось, что он стал жёстче бить и работать быстрее, но улучшение этих навыков стоит закрепить на более быстром и менее стилистически удобном сопернике, прежде чем выходить на реванш с Мчуну.

Абдуллаев переиграл черногорца и ждёт реванша с Хейни

Российский легковес Заур Абдуллаев провёл очень зрелый и грамотный поединок с экс-чемпионом мира и самым известным боксёром Черногории Деяном Златичанином. В первых раундах он отдал сопернику инициативу, но при этом внимательно оборонялся, а начиная с пятой трёхминутки стал больше атаковать сериями и выматывать соперника ударами по корпусу. В итоге концовка полностью осталась за российским боксёром, который завоевал титул WBC Silver. Теперь он идёт на серии из трёх побед кряду и будет стремиться добиваться реванша с американцем Девином Хейни, который нанёс ему первое и пока единственное в карьере поражение.