Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг

Фото: petr_yan/instagram.com

Российский боец ММА, выступающий в лиге АСА Эдуард Вартанян прокомментировал конфликт Евгения Плющенко и Алексея Навального и поделился мыслями об их возможном поединке.

Могу сказать, что поправки поддерживают люди, которые поддерживают Путина, это очевидно и, соответственно, логично, что они хотят, чтобы он правил вечно. Он для них авторитет. Возможный бой Плющенко с Навальным?...