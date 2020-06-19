Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, что представители Американского антидопингового агентства (USADA) дважды за сутки проверили его на допинг в ходе подготовки к титульному бою с бразильцем Жозе Алду 11 июля.
И что вы думаете? Прошло 22 часа, и они снова приехали. Это что такое вообще? — возмутился Ян на видео, опубликованном на его странице в Instagram.
Как писал NEWS.ru, Пётр Ян планирует прибыть на «Бойцовский остров» для боя с бразильцем Жозе Алду за 10 дней до поединка, запланированного на 11 июля.
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