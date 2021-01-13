Пётр Ян высказался против реванша Хабиба с Макгрегором

https://static.news.ru/photo/abb597b4-5637-11eb-84c3-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов Фото: AP Photo/John Locher/ТАСС

Чемпион Ultimate FIghting Championship (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян признался, что его не интересует реванш Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.

Я не из тех людей, кому интересен этот бой. Но мы исходим из слов Хабиба про проблемы от $100 млн. Думаю, в плане заработка денег ему интересно, а по спортивной части — нет, — рассказал Ян в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Первый поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за чемпионский титул в лёгком весе прошёл в октябре 2018 года и завершился победой Нурмагомедова удушением из-за спины и массовой дракой лагерей бойцов после поединка.

Как писал NEWS.ru, менеджер бойца Ризван Магомедов сказал, что предложение Уайта должно быть действительно интересным, так как сам по себе этот бой не интересует Нурмагомедова.