Пётр Ян вошёл в топ-20 бойцов в игре UFC 4

https://static.news.ru/photo/56c97f34-d7db-11ea-a1a0-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян вошёл в двадцатку лучших бойцов в игре UFC 4.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Архангел Михаил», за который выступает Ян, ссылаясь на рейтинг, опубликованный компанией-разработчиком EA Sport. Информация о появлении россиянина в новой игре UFC 4 появилась ещё в июне 2019 года. Тогда его пригласили на фотосессию в Чикаго. Именно эти снимки стали базой для создания компьютерного персонажа Петра, который 12 июля 2020 года стал чемпионом UFC в легчайшем весе и вошёл в топ-15 самых сильных бойцов мира вне зависимости от весовых категорий.

Пётр Ян впервые появится в серии игр UFC — в четвёртой части он будет находиться на 19-м месте, опередив на одну позицию ирландца Конора МакГрегора. В десятку лучших бойцов в UFC 4 вошёл ещё один россиянин — действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший директор по маркетингу российского офиса UFC Александр Шарвадзе объяснил, за счёт чего Пётр Ян может обойти в популярности другого российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.