Пётр Ян сразится за временный титул UFC с Сэнгхагеном

Стал известен соперник российского бойца, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в поединке за временный чемпионский титул на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби. Им стал третий номер рейтинга американец Кори Сэндхэген. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Сэндхаген дал согласие. Бой будет за временный титул, — сообщил собеседник агентства.

Изначально Ян должен был провести реванш с чемпионом организации Алджемейном Стерлингом, который получил пояс в виду дисквалификации россиянина за запрещённый удар в первом бою. Однако американец сообщил, что не сможет провести защиту пояса из-за последствий операции и травмы. Таким образом, UFC решила разыграть временный титул, пока чемпион набирает кондиции.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян отреагировал на слова американского бойца Алджемейна Стерлинга о том, что он восстанавливается после повреждения нерва в руке и пока находится не в лучшей форме.