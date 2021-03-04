Пётр Ян сравнил своего соперника с мышью

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Чемпион Ultimate Fighting Championship в легчайшем весе россиянин Пётр Ян на пресс-конференции перед турниром UFC 259, на котором ему предстоит защита титула против Алджемейна Стерлинга, ответил на выпад соперника, который сказал: «Надеюсь, тебя научили ловить мышей».

Я ловлю мышей всю жизнь. Ты одна из них, которая будет поймана. Тренировки в American Top Team прошли отлично. Каждый тренировочный лагерь — это возможность приобрести что-то новое для меня, — сказал Ян на пресс-конференции перед турниром.

Бой Яна против Стерлинга станет его первой чемпионской защитой, при этом американец ямайского происхождения считается для Петра самым опасным соперником в карьере, благодаря хорошей борцовской подготовке.

Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт встретится с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и поговорит по поводу продолжения его карьеры.