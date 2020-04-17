Пётр Ян рассказал о переносе боя с Мораэсом из Казахстана

https://static.news.ru/photo/b9743d18-8083-11ea-bb09-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец Ultimate Fighting Championship Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе, заявил, что его запланированный на июнь поединок с бразильцем Марлоном Мораэсом будет перенесён из Казахстана в США.

На данный момент я не знаю ни по поводу Казахстана, ни по поводу «бойцовского острова». Сейчас очень много моментов надо учитывать: стабилизируется ли ситуация с коронавирусом, готов ли будет Казахстан принять турнир с экономической точки зрения из-за эпидемии. Мне кажется, что сейчас больше вероятность, что бой пройдёт в США, — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Также боец отметил, что не рассматривается вариант, что либо он, либо Мораэс проведёт бой с чемпионом организации Генри Сехудо в ближайшее время.

Как сообщал NEWS.ru, чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO и IBF британец Энтони Джошуа вызвал на поединок своего соотечественника, чемпиона в тяжёлой категории по версии WBC Тайсона Фьюри.