Пётр Ян рассказал как уничтожит Стерлинга

https://static.news.ru/photo/541dd0bc-65db-11eb-8e1f-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/petr_yan

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) россиянин Пётр Ян рассказал о подготовке и ожиданиях от первой защиты титула против американца Алджемейна Стерлинга.

Быть чемпионом — большая ответственность, но просто выиграть пояс не было моей конечной целью. Моя цель сейчас — защитить этот титул много раз, на чём я и сконцентрирован. Я тренируюсь, чтобы сломать и уничтожить Стерлинга. Не вижу, что он собирается мне противопоставить и намерен доказать всем, что я заслуживаю быть чемпионом, — рассказал Ян в интервью MMAFighting.

Также боец отметил, что чувствует себя сильным ментально и даже не сомневается, что превзойдёт оппонента в каждом из аспектов боя и намерен хладнокровно материализовать свои мысли.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко ведёт переговоры с AMC Fight Nights о бое в мае. Об этом рассказал президент лиги Камил Гаджиев.