Пётр Ян Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Пётр Ян должен провести свой следующий бой против бразильца Марлона Мораеса 13 июня на турнире UFC в Казахстане.

Спортсмены уже получили контракты, но пока никто из них не подписал документы, сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил», который представляет россиянин.

Утрясаем формальности, и я думаю, что в ближайшее время UFC официально объявит наш бой. Он будет 5-раундовым и возглавит турнир. Уверен, что наш поединок будет очень зрелищным, — сказал Ян.

Мораес занимает первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, Пётр Ян — третью. В активе россиянина 14 побед против одного поражения. Бразилец выиграл 23 поединка, шесть завершил вничью и один проиграл.

Как сообщал NEWS.ru, кубинец Йоэль Ромеро получил бой за титул чемпиона UFC после трёх поражений в четырёх последних поединках.

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