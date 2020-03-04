Российский боец Пётр Ян должен провести свой следующий бой против бразильца Марлона Мораеса 13 июня на турнире UFC в Казахстане.
Спортсмены уже получили контракты, но пока никто из них не подписал документы, сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил», который представляет россиянин.
Утрясаем формальности, и я думаю, что в ближайшее время UFC официально объявит наш бой. Он будет 5-раундовым и возглавит турнир. Уверен, что наш поединок будет очень зрелищным, — сказал Ян.
Мораес занимает первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, Пётр Ян — третью. В активе россиянина 14 побед против одного поражения. Бразилец выиграл 23 поединка, шесть завершил вничью и один проиграл.
Как сообщал NEWS.ru, кубинец Йоэль Ромеро получил бой за титул чемпиона UFC после трёх поражений в четырёх последних поединках.
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