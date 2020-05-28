Пётр Ян поборется с Жозе Альдо за чемпионский пояс UFC

https://static.news.ru/photo/68b568cc-a0b1-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: petr_yan/instagram

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что занимается разработкой боя за свободный чемпионский титул UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бывшим обладателем пояса в полулёгкой весовой категории Жозе Альдо.

Сехудо ушёл в отставку. И сейчас мы говорим о Петре Яне против Жозе Альдо за вакантный титул. У нас нет даты или места для этого, но это бой, на который мы сейчас смотрим, — приводит ESPN слова Уайта.

"My people are probably going to kill me for this one..." @danawhite spilled the beans on trying to put together @PetrYanUFC vs. @josealdojunior for the vacant UFC bantamweight title (via @SportsCenter ) pic.twitter.com/AIcd3lLIlD — ESPN MMA (@espnmma) May 27, 2020

Ранее 26-летний российский боец заявлял, что следующий поединок состоится в начале июля. Этот бой станет для него седьмым в UFC. В активе Яна — серия из шести побед и третья строчка рейтинга легчайшего веса.

На счету 33-летнего бразильца 15 поединков в UFC, из которых 5 боёв он проиграл.

Ранее Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отменил турнир, главным событием которого должен был стать поединок Александра Волкова и Кёртиса Блейдса в тяжёлой весовой категории, писал NEWS.ru.