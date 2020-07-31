Пётр Ян объяснил, почему уйдёт из спорта через три года

https://static.news.ru/photo/37fff0fc-d325-11ea-be83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Gutknecht/Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (ММА) в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, что намерен покинуть спорт в ближайшее время. По его словам, это может произойти уже через три года.

Хотелось бы до 30 лет оставаться в спорте, а после уже чем-то другим заняться. Спорт отнимает очень много времени, сил, здоровья. Нужно себя поберечь — жизнь долгая, — цитирует его РИА Новости.

В ночь с 11 на 12 июля 2020 года Пётр Ян победил легендарного бразильского бойца Жозе Алду техническим нокутом в пятом раунде и стал чемпионом UFC.

Позже Ян вернулся на родину с поясом чемпиона. В аэропорту Екатеринбурга его встретили свыше 150 болельщиков. Новоиспечённый чемпион сказал, что соперники выстроились в ряд — и он будет смотреть, кто как себя вёл. Также он добавил, что эмоции от победы ушли, он чувствует опустошение и хочет отдохнуть.

Как писал NEWS.ru, американский боец Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна, ставшего обладателем пояса UFC в легчайшей весовой категории, бумажным чемпионом.