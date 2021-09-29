Пётр Ян недоволен, что бой с Сэндхагеном будет за временный титул

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал замену соперника на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби. Соперником россиянина вместо чемпиона Алджемейна Стерлинга будет другой американец Кори Сэндхаген. При этом на кону будет стоять титул временного чемпиона. Слова Яна приводит пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Сэндхаген — достойный претендент на титул. Он опасный, жёсткий боец и показал отличный бой против Диллашоу. Честно говоря, я недоволен тем, что титул чемпиона будет временный, но это политика UFC, и туда я не лезу. Я рад тому, что могу выйти и сделать свою работу, — очень много людей ждут мой поединок, — рассказал Ян.

Также боец назвал Стерлинга трусом и заявил, что больше не думает о нём.

Как сообщалось ранее, стал известен соперник российского бойца, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в поединке за временный чемпионский титул на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби. Им стал третий номер рейтинга — американец Кори Сэндхаген.