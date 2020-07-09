Пётр Ян назвал Алду более опасным соперником, чем Стерлинг

https://static.news.ru/photo/bfbb8194-c1b6-11ea-b3cf-fa163e074e61_660.jpg Жозе Алду Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Претендент на титул Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился мнением о предстоящем поединке с бразильцем Жозе Алду, который пройдёт 11 июля.

Я бы подрался и со Стерлингом, если бы его дали. Но мне предложили Альдо. Я бы ни в коем случае не сказал бы, что я не хочу драться с этим или этим. Это выбор матчмейкеров. Они обещают, что Стерлинг будет следующим. Я рад, что буду драться с Альдо, он опасней Стерлинга, — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Также Ян отметил, что пользовался советами чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски, который побеждал Алду в недавлем поединке.

Как писал NEWS.ru, претендент на титул UFC Пётр Ян рассказал о своём пути в смешанных единоборствах. Также россиянин отметил, что атмосфера ночных клубов его не раздражала, хотя все вокруг выпивали, а он всегда придерживался здорового образа жизни.