В ближайший уик-энд, в Лас-Вегасе пройдёт гала-турнир UFC 245, который станет самым масштабным событием в мире единоборств конца этого года. Организаторы впихнули в кард сразу три титульных боя и два боя с участием россиян, которые могут вывести их на титульную высоту. NEWS.ru разбирается чей пояс находится в наибольшей опасности и смогут ли Пётр Ян и Омари Ахмедов продлить свои удачные серии в октагоне.

Титульный бой в полусреднем весе: Камару Усман — Колби Ковингтон. Шансы 65 на 35

Долгожданное противостояние двух острых на язык борцов всё-таки состоится, а любимчик и поклонник Дональда Трампа Колби Ковингтон получил шанс на завоевание полноценного титула. Бойцы очень похожи по стилю. Оба делают ставку на свою борьбу, обладают отменной выносливостью и физической силой и при этом достаточно хороши в стойке. С большой вероятностью бой и пройдет на ногах все пять раундов, где Усман будет действовать также как и с Тайроном Вудли, оказывая постоянное давление на соперника. Эта тактика, скорее всего, и принесёт ему успех и позволит выиграть по очкам, если Ковингтон не приготовит какой-нибудь сюрприз. Возможно, ему удастся измотать соперника и нокаутировать в поздних раундах, а также защититься от его переводов в партер.

Титульный бой в полулёгком весе: Макс Холлоуэй — Алекс Волкановски. Шансы 60 на 40

И у этих соперников также немало общего. Оба стали знаменитыми благодаря победам над экс-королём полулёгкого дивизиона Жозе Алду. Разница лишь в том, что Холлоуэй его дважды нокаутировал, а Волкановски разбивал на протяжении всех пяти раундов. Их козыри — невероятная подвижность и выносливость и готовность идти вперёд все пять раундов. Мы увидим в этом бою безумную рубку на протяжении 25 минут, где у гавайца будет небольшое преимущество в опыте пятираундовых боёв, но с таким неудобным соперником как австралиец македонского происхождения он ещё не встречался. Волкановски будет опасен своими могучими лоу-киками и отличными борцовскими навыками. Относительным недостатком обоих бойцов является отсутствие ярко выраженного нокаутирующего удара, что говорит о том, что бой должен пройти всю дистанцию.

Титульный бой в женском легчайшем весе: Аманда Нуньес — Жермейн де Рандами. Шансы 75 на 25

Сейчас мало кто об этом помнит, но этот бой будет реваншем. В 2013 году в своём втором поединке в UFC голландка Жермейн де Рандами была разбита бразильянкой локтями после лёгкого перевода в партер. С тех пор де Рандами научилась лучше защищаться от борьбы и никому не проигрывала. Она завоевала первый титул в полулёгком весе в равном поединке с Холли Холм, где, по мнению многих, ближе к победе была американка, а затем отказалась защищать его против Крис Сайборг, которую нокаутировала Нуньес. Серией из пяти побед де Рандами, которая дерётся строго раз в год, заслужила этот реванш, но шансы у неё есть лишь в разовом ударе. Нуньес вряд ли в этот раз расправится с ней так быстро, но будет доминировать в каждом из раундов, а в чемпионских пятиминутках может и закончить бой досрочно.

Бой в легчайшем весе: Пётр Ян — Юрайя Фейбер. Шансы 80 на 20

Самый дерзкий русский боец UFC всё-таки добился самого хайпового поединка в своей карьере пока чемпион Генри Сехудо лечится, а на подступах к вершине царит хаос. Рекордсмен по числу проигранных титульных поединков 40-летний Фейбер вернулся в дело после трёхлетнего перерыва победой над Рики Саймоном, чем доказал, что порох в пороховницах у него есть. Однако против любого бойца из первой пятёрки, к которым можно отнести и Яна он будет выглядеть «дедушкой для битья». Россиянину повезло, что он станет первым, кто остановит последний поход легендарного бойца за титулом, причём имеет все шансы его нокаутировать за счёт преимущества в скорости и ударной мощи. Победа эта добавит ему популярности в Штатах и резко повысит шансы выйти против Генри Сехудо, когда тот всё же соизволит защищать свой пояс.

Бой в среднем весе: Иен Хайних — Омари Ахмедов. Шансы 55 на 45

32-летний дагестанец находится сейчас на ходу и не проигрывает уже в пяти поединках кряду. Его переход в средний вес пошёл ему на пользу, так как, гоняя до 77 кг, он напрочь убивал свою выносливость и к третьему раунду начинал выглядеть, как выброшенный на берег кит. Сейчас Омари не радует особо зрелищными победами, но побеждает одного за другим ветеранов-середняков. Вот он и получил шанс войти в первую десятку среднего веса, что стало бы вершиной его карьеры и дало бы ему право называться лучшим российским средневесом прямо сейчас. Хайниш — подающий надежды крепкий и выносливый американский борец, который неожиданно оступился в последнем бою с Дереком Брансоном. Для Ахмедова будет важным держать бой на ногах и экономить силы на все три раунда. Только в этом случае его шансы на победу будут значительными.

UFC 245 пройдёт 15 декабря, начало прелимов примерно в 02:00 по московскому времени; главный кард — в 06:00.