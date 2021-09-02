Пётр Ян эмоционально отреагировал на слова Стерлинга о неидеальной форме

Экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян отреагировал на слова американского бойца Алджемейна Стерлинга о том, что он восстанавливается после повреждения нерва в руке и пока находится не в лучшей форме. Своими эмоциями российский боец поделился в Twitter.

Эта с***а снимается с боя, — написал Ян.

Бой-реванш между Яном и Стерлингом в рамках турнира UFC 267 должен состояться в ночь с 30 по 31 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Первый поединок завершился в пользу американца.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о ринг-гёрлз (девушках, которые выносят таблички с номерами раундов) и назвал их самыми бесполезными людьми.