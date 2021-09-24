Пётр Ян будет биться за временный титул

Российский боец ММА Пётр Ян выступит 30 октября на турнире UFC в Абу-Даби в поединке за временный титул чемпиона в легчайшем весе. Реванш со Стерлингом состоится позже. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на менеджера российского бойца Саята Абдрахманова.

К сожалению, наши опасения подтвердились, и Стерлинг снялся с боя. Он изначально не горел желанием драться с Петром, тем более в Абу-Даби. Он не один раз заявлял, что не хочет там выступать, и сейчас нашёл причину, чтобы сняться с боя. Пётр всё равно выступит в эту дату и будет биться за временный титул, поэтому в будущем реванш со Стерлингом всё равно неизбежен, — сказал Абдрахманов.

Он добавил, что сейчас команда Яна согласилась на бой с новым соперником и ждёт документов.

Ранее стало известно, что Стерлинг отказался от поединка из-за травмы шеи, которую он получил ещё в колледже.

Бойцы уже встречались в октагоне 7 марта. Ян доминировал в бою, но проиграл Стерлингу по причине дисквалификации за запрещённый удар и лишился титула чемпиона UFC.