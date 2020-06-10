Пётр Ян: Алду пришёл отобрать мой хлеб

https://static.news.ru/photo/dc25c084-abbc-11ea-ab52-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, как его будущий соперник Жозе Алду тренировался с ним и подарил билеты на турнир UFC.

Я бы не сказал, что это он заразил меня UFC. Это моя работа. У меня была цель взять пояс ACB и провести защиту, потому что уже думали об UFC. Понятно, что когда ты тренировался с человеком, у тебя к нему только положительное отношение. Но не я пришел в его вес, не я пришел отобрать его хлеб, это он идет ко мне, — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Также Ян отметил, что считает Алду более опасным соперником во всех компонентах, чем следующего соперника Алджемейна Стерлинга, а бой с бразильцем для него — одна из высших ступеней в карьере.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе боксёр Тайсон Фьюри намерен собрать все крупнейшие чемпионские пояса и после реванша с Деонтеем Уайлдером проведёт объединительный бой с Энтони Джошуа.