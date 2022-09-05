Пьяный экс-боец ММА напугал прохожих в Москве пистолетом Бывший боец ММА Илья Ойкин гулял по улице с пистолетом и угрожал людям

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Бывший боец смешанного стиля Илья Ойкин разгуливал по улице Академика Королёва в Москве с оружием в руках. Видео было опубликовано в Telegram-канале «112».

32-летний экс-спортсмен ходил и пугал прохожих пистолетом. Люди вызвали полицию, которая прибыла на место и задержала бойца. Его увезли в отделение для дальнейшего разбирательства.

Находившийся в пьяном виде Ойкин сопротивления не оказывал и выстрелов не производил. Пистолет отправили на экспертизу, по факту случившегося проводится проверка.

2 сентября боец поп-ММА Корней Тарасов заявил, что вечером 1 сентября после тренировки на него напали друзья рэпера D.Masta (Ди Масты). Потерпевший сначала подумал, что его хотят задержать полицейские, так как у него раньше были проблемы с законом, однако компания из пяти человек внезапно начала его избивать. Тарасов отметил, что за него заступилась проходящая мимо женщина, поэтому нападавшие быстро скрылись.