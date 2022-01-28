Пулемётчик оценил победу над Рыжим Тарзаном в бою по правилам бокса

Российский боец ММА Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулемётчик заявил, что ему было суждено победить Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ». При этом спортсмен отметил, что он сражался c достойным соперником. Поединок прошёл по правилам бокса, сообщает РЕН ТВ.

Я ничего не почувствовал, кроме удара в затылок от Дацика. Там был тяжёлый удар. Ну, конечно, не будем забывать его славу. Его удары — машина, сколько людей он снёс. Но, видать, мне не было судьбой предначертано ему проиграть, — заявил Дукаев.

Бой прошёл в ночь на субботу, 29 января. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу Дукаеву. В третьем раунде с Дацика сняли балл за борцовский приём.

Рыжий Тарзан провёл 14 поединков по правилам MMA, в шести из которых одержал победу (все — досрочно), а в восьми потерпел поражение. Также он выступал в кикбоксинге, где выиграл шесть боёв из восьми. В последнем из них он проиграл легендарному Жерому Ле Банне.

Ранее сообщалось, что боец ММА Сергей Харитонов в главном бою вечера на турнире Eagle FC в Майами одержал досрочную победу техническим нокаутом над нидерландцем Тайроном Спонгом во втором раунде.