Пудзяновский одержал победу техническим нокаутом в Гданьске

https://static.news.ru/photo/aabfcfce-c67a-11eb-b7d0-96000091f725_660.jpg Мариуш Пудзяновский Фото: pudzianofficial/instagram.com

Польский боец тяжёлого веса Мариуш Пудзяновский (15-7) победил техническим нокаутом в первом раунде в главном бою турнира KSW 61 соотечественника Лукаша Юрковского (17-12).

Юрковский активно начал поединок, стараясь держать именитого соперника на джебе и разбивать ударами ногами с дистанции. В первом раунде это удавалось лишь до того времени, пока Пудзян не провёл тейкдаун. Почувствовав слабость в борьбе соперника, Пудзяновский сразу стал переводить бой на землю и окучивать соперника жёсткими ударами сверху. В третьем раунде Юрковский успел потрясти соперника вертушкой, но дальше бой пошёл снова под диктовку Пудзяновского.

Зафиксировав позицию «распятие» в третьем раунде, он избивал соперника до той поры, пока рефери не остановил поединок.

Как сообщалось ранее, нидерландский тяжеловес Жаирзинью Розенстрёйк одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над бразильцем Аугусту Сакаи в главном бою вечера на очередном турнире UFC в Лас-Вегасе.