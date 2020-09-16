Проводников: на месте Поветкина я бы не стал давать реванш Уайту

Российский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал объявление о реванше Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.
Саша — взрослый парень, у него есть своя команда, они явно видят в этом смысл. Я знаю, что Саша готовится к реваншу, он хочет этого боя. Другое дело, что реального спортивного смысла я здесь не вижу. Скажем так: если бы я победил Тимоти Брэдли и он попросил реванша, я бы ему его дал, но Брэдли — чемпион, а Уайт никогда не был чемпионом. Тут более уместным было бы сравнение с Хосе Луисом Кастильо. Если бы я победил Кастильо и он потребовал реванша, то я бы, конечно, сделал всё, чтобы этого реванша не случилось. Я пошёл бы дальше и добивался права драться за титул, если бы позволяли рейтинги. Смысл мне снова драться с тем, кого я уже уверенно прошёл?, — сказал Проводников NEWS.ru.
Бой-реванш состоится 21 ноября в Англии. В первом поединке, который прошёл 22 августа, россиянин победил нокаутом в пятом раунде, писал NEWS.ru.
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