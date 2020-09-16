Проводников: на месте Поветкина я бы не стал давать реванш Уайту

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Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе, российский боксёр Сергей Ковалёв обратился к своему коллеге Александру Поветкину после того, как был анонсирован его реванш с Диллианом Уайтом в ноябре.

Угомони ты его уже навсегда, — написал Ковалёв на странице Поветкина в Instagram. В первом бою против Уайта 15 августа Поветкин одержал волевую победу. Дважды побывав в нокдауне, он отправил...