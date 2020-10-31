Протеже Мейвезера Дэвис нокаутировал Сантакруса

Главным событием вечера бокса в Сан-Антонио стал титульный бой во втором полулёгком весе. Американец Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) нокаутировал в шестом раунде мексиканца Лео Сантакруса (37-2-1, 19 КО) и завоевал титул WBA Super.
Поединок получился равным в начале боя, но в конце шестого раунда Дэвис, чьим менеджером является легендарный Флойд Мейвезер, провёл комбинацию, которую завершил нокаутирующим ударом.
В соглавном бою вечера американский легковес Диего Магдалено победил техническим нокаутом в первом раунде Исаака Круса.
Как писал NEWS.ru, в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир UFC, в главном бою которого финальный бой в карьере проводил экс-чемпион в среднем весе 45-летний Андерсон Силва. Он уступил нокаутом в четвёртом раунде ямайцу Юрайе Холлу.