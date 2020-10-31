Протеже Мейвезера Дэвис нокаутировал Сантакруса

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В Лас-Вегасе прошёл очередной турнир UFC, в главном бою которого финальный бой в карьере проводил экс-чемпион в среднем весе 45-летний Андерсон Силва (34-11). Он уступил нокаутом в четвёртом раунде ямайцу Юрайе Холлу (16-9).

Бойцы долгое время не предпринимали активных действий, обмениваясь ударами ногами с дистанции. Ближе к концовке первого раунда Силва пытался несколько раз взорваться, но не сумел потрясти соперника и сам пропустил...