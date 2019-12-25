29 декабря на первом турнире Bellator в Японии Фёдор Емельяненко начнёт свой прощальный тур. Всего за свою карьеру он семь раз принимал участие в новогодних турнирах и всегда побеждал. В этот раз соперником Последнего императора станет другая легенда PRIDE Куинтон Джексон, а сам поединок станет для него последним в Стране восходящего солнца, где Емельяненко и стал лучшим тяжеловесом своего времени. Однако предстоящий бой не обещает Фёдору лёгкой прогулки.

Новогодняя традиция

Это в России принято в новогодний вечер показывать «Иронию судьбы, или С лёгким паром», а в Японии популярностью пользуются бойцовские шоу. Ещё со времён PRIDE новогодние турниры стали традицией, а сейчас их продолжателем стала сильнейшая организация Страны восходящего солнца RIZIN. При этом они уже несколько лет делают по два турнира 29 и 31 декабря. Первый из них пройдёт в этом году в клетке и в сопромоушене с Bellator, а его главным боем станет поединок Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона в тяжёлом весе.

Впервые Емельяненко подрался в новогоднюю ночь в 2003 году. Уже будучи чемпионом PRIDE, он принял приглашение легендарного Антонио Иноки и на его шоу сразился с японским профессиональным рестлером Юдзи Нагатой. В откровенном мисматче Фёдору хватило 62 секунд, чтобы добить неравного по силам соперника. В активе Емельяненко ещё четыре своего рода фрик-боя на Новый год. Так, в конце 2005-го он за 26 секунд нокаутировал массивного темнокожего бразильца Зулузинью, в 2007-м поймал на болевой на руку корейского гиганта Хон Ман Чхоя, а в 2015-м на самом первом турнире RIZIN вернулся в бои после трёхлетнего перерыва и за три минуты заставил сдаться от ударов индийского кикбоксёра Джайдипа Сингха.

Были у Фёдора и серьёзные поединки в новогоднюю ночь. Так, в 2004 году он защитил свой чемпионский титул в третьем бою с Антониу Родриго Ногейрой и стал победителем Гран-при 2004 в тяжёлом весе. 31 декабря 2006 года Емельяненко в последний раз защитил титул чемпиона PRIDE в поединке с Марком Хантом, которого он поймал на узел локтя. Уже через несколько месяцев раздираемая финансовым кризисом и мафиозными скандалами легендарная японская организация прекратила своё существование.

Начало прощального тура

Нынешний приезд в Японию для Фёдора последний в качестве действующего бойца. Чтобы полностью пройти акклиматизацию, он прибыл туда за неделю до боя и по традиции примет участие и в промо-мероприятиях. Бой с Джексоном пройдёт в рамках совместного турнира Bellator и DREAM, а его кард будет по максимуму наполнен японскими бойцами. После этого в рамках прощального тура Емельяненко намерен выступать в заключительных боях в Америке и в России, где Bellator приготовит под него дебютное шоу в нашей стране.

Выбор главного боя также очевиден. И Фёдор, и Ремпейдж (прозвище Куинтона Джексона. — NEWS.ru) именно в Японии добились всемирной славы. Россиянин на протяжении долгих лет оставался непобеждённым в тяжёлом весе, а его американский оппонент доходил до финала Гран-при полутяжей. После он успешно перешёл в UFC, где стал чемпионом. 12 лет назад бой Емельяненко и Джексона стал бы гарантированным блокбастером, однако сейчас это встреча двух едущих с ярмарки ветеранов. С другой стороны, оба бойца по-прежнему имеют внушительную фанатскую базу, находятся в одной возрастной и соревновательной категории.

Встречи с легендами прошлого — это лучший и, пожалуй, единственный правильный выбор матчмейкинга для Емельяненко. Бои с Мэттом Митрионом и Райаном Бейдером показали, что Фёдор уже не может конкурировать с бойцами, которые и сейчас входят в двадцатку лучших в мире, но его пороха хватило на звёздных ветеранов Фрэнка Мира и Чейла Соннена, которых он побеждал в первом раунде. По мнению организаторов и букмекеров, должно хватить и на Джексона, но всё не так просто, как им кажется.

Почему на Емельяненко не стоит ставить деньги

Емельяненко открылся явным фаворитом в ветеранском противостоянии в соотношении примерно один к трём, однако ближе к бою букмекеры значительно подравняли коэффициенты, оставив россиянина небольшим фаворитом. Сложно сказать, это результат движения линии вследствие динамики ставок или изменение ожиданий, потому как никакой информации о ходе подготовки Емельяненко, кроме общих фактов и дежурных фраз, не было.

Соперники в последнее время не раз сражались с общими оппонентами и делали это с переменным успехом. К примеру, Джексон уверенно разбил в трёх раундах Фабио Малдонадо, от которого Емельяненко едва не отлетел в нокаут, зато провозился три раунда и вырвал победу с помощью судей у Сатоси Исии, без проблем нокаутированного Фёдором. Чейлу Соннену в четвертьфинале Гран-при Джексон и вовсе проиграл, а Емельяненко не испытал с ним проблем. Но в ММА принцип двойных неравенств не работает, потому как один и тот же боец может быть удобным для одного и неудобным для другого соперника.

Несмотря на то что десять лет назад соперники выступали в разных весовых категориях, у Фёдора не будет преимущества в габаритах. Джексон сейчас тяжелее россиянина и весит свыше 110 кг, и он выше его на 3 см. Оба соперника имеют борцовскую базу, но уже давно проводят поединки в стойке. На стороне Емельяненко — преимущество в скорости, тайминге и движении, но в последнее время он редко использует свои некогда сильные стороны и часто ввязывается в опасную рубку. На этой скользкой тропе его и поджидает опасность. В последние годы Фёдор стал неважно держать удар. Даже в короткой «размахайке» с Фрэнком Миром, которую он выиграл, он на мгновение поплыл от первого попадания. У Ремпейджа удар был всегда, и даже в нынешней форме он будет представлять угрозу, а потому бой может закончиться как нокаутом американца, так и победой Фёдора по очкам, но назвать россиянина явным фаворитом в этом бою и поставить на него серьёзные деньги я бы не рискнул.