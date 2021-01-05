Прощание Хабиба и коронация Яна: итоги 2020-го в ММА

Хабиб Нурмагомедов провёл последний бой в октагоне, эффектно победив Джастина Гейтжи, Пётр Ян стал вторым российским чемпионом в UFC, Тони Фергюсон окончательно расстался с мечтой о поясе, Исраэль Адесанья превратился в самую яркую звезду октагона, а российские ММА деградировали до уличных драк и разборок. NEWS.ru подводит главные итоги года в ММА.

Лучший боец: Исраэль Адесанья

Пандемия отложила свой отпечаток на события прошедшего года, а потому не каждый из топовых бойцов сумел провести в 2020-м более одного поединка. Особняком стоит один из самых активных чемпионов UFC Исраэль Адесанья, который уже близок к тому, чтобы вычистить средний дивизион и отправиться покорять полутяжёлый, где ему с ходу могут дать встретиться со стилистически удобным чемпионом Яном Болаховичем. В уходящем году Исраэль сначала идеально с тактической точки зрения выстроил поединок против опасного нокаутёра Йоэля Ромеро и перестрелял его в пятираундовом противостоянии, а затем уничтожил непобеждённого грозного бразильца Пауло Косту.

Лучший российский боец: Пётр Ян

Второй действующий российский чемпион UFC мог претендовать на победу и в абсолютной номинации, если бы до конца года успел провести первую защиту титула против опасного американца Алджемейна Стерлинга. Однако и сам факт завоевания чемпионского пояса — достаточный повод для признания, хотя соперник Яна получил титульный бой больше из-за своего имени, чем из-за актуальных заслуг. Бразильский ветеран Жозе Алду лишь во втором раунде смог оказать Яну достойное сопротивление, а дальше превосходство россиянина в физической подготовке и ударной мощи стало решающим. В четвёртом раунде Пётр крепко нашпиговал голову бразильца ударами в партере, после чего остановка боя выглядела даже немного запоздалой.

Бой года: Джастин Гейтжи — Тони Фергюсон

UFC уже в апреле первой из крупнейших спортивных лиг возобновила деятельность после начала пандемии и провела грандиозный турнир во Флориде. Украсить его, по замыслам организации, должен был супербой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но российский чемпион не смог вылететь в США, а на замену ему вышел Джастин Гейтжи, который в жёсткой пятираундовой рубке перебил самого опасного соперника Хабиба и занял его место в титульной гонке, попутно завоевав пояс временного чемпиона. Фергюсон, готовившийся защищаться от тейкдаунов Нурмагомедова, оказался не способен перестроиться и рубиться в стойке с соперником совершенно другого стиля.

Приём года: Хабиб Нурмагомедов

Для Нурмагомедова Гейтжи, напротив, оказался идеально удобным соперником. Хабиб в первом раунде порубился с ним в стойке и нашёл бреши в защите от борьбы, а в концовке сделал перевод в партер и вышел на болевой на руку. Во втором раунде слабая защита от приёмов и погубила Гейтжи. Нурмагомедов перевёл бой на землю, без труда занял доминирующую позицию, но вместо рычага локтя вышел на треугольник — любимый приём отца, которым он одержал первую в своей профессиональной карьере победу в ММА. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры, и пока руководство UFC безуспешно пытается уговорить его вернуться хотя бы на один бой.

Нокаут года: Шон О'Мэлли

Талантливый американец ирландского происхождения, который делает яркие татуировки и красит волосы в цвета радуги, после эффектного нокаута уважаемого ветерана Эдди Уайнленда удостоился сравнений с самим Конором Макгрегором. О'Мэлли хорошо раскачал соперника обманными движениями. Показал один удар, а нанёс другой, после чего Уайнленд мгновенно оказался в прострации уже в середине первого раунда. К сожалению, закрепить успех Сахарку не удалось, потому как в бою с эквадорцем Марлоном Верой он получил серьёзную травму ноги, что привело к его поражению техническим нокаутом.

Женщина — боец года: Вейли Чжан

Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе и первая обладательница пояса лучшей лиги мира из Китая победила в одном из ярчайших боёв года бывшую чемпионку Йоанну Енджейчик из Польши. Поначалу у той получалось противостоять китаянке, однако Чжан переломила ход боя в чемпионских раундах. Результатом её постоянного напора стали тяжёлые травмы головы Енджейчик, из-за которых её внешность в конце боя изменилась до неузнаваемости. Чжан вырвала концовку и благодаря этому сохранила чемпионский титул раздельным решением судей. Теперь она мечтает подняться на категорию выше и оспорить пояс Валентины Шевченко.

Открытие года: Кевин Холланд

28-летний американский кикбоксер ворвался в элиту среднего веса, одержав пять уверенных побед в уходящем году, чем заслужил куда больше внимания и почтения, чем распиаренный на расправах над «мешками» шведский чеченец Хамзат Чимаев. Самая яркая и пока главная в карьере виктория Холланда была одержана уже в декабре, когда он лёжа на спине умудрился нокаутировать одного из лучших мастеров бразильского джиу-джитсу Роналду Соузу и пробился в десятку лучших рейтинга средневесов. При этом Холланд, находясь в невыгодной позиции, так умело защищался, что успевал ещё расточать комплименты именитому сопернику.

Сенсация года: Шейна Добсон — Мария Агапова

Спортсменка из Казахстана Мария Агапова прошла непростой путь в UFC, едва сводя концы с концами в США в ожидании заветного контракта. После яркой победы в дебютном бою она удивила дважды: сначала вызвав на бой стоящую на грани увольнения Шейну Добсон, а затем и умудрившись ей проиграть. Шансы на успех Добсон букмекеры оценивали как 1 к 9, и это, безусловно, самый неожиданный исход поединка по правилам ММА в этом году. Агапова выглядела так, будто перегорела морально и растратила весь запас сил уже в первом раунде. Затем Добсон перевела бой в партер, где завершила его добиванием.

Событие года: дебют UFC на «Бойцовском острове»

В условиях пандемии создание загадочного «Бойцовского острова» стало и выходом из ситуации, и отличным маркетинговым ходом. Фанаты долго гадали насчёт расположения этого места, рисуя пейзажи в океане в стиле Mortal Kombat, а на деле вышло всё буднично и им оказался вполне облагороженный остров Яс в Абу-Даби. 11 июля там прошёл грандиозный турнир UFC 251, на котором были представлены сразу три титульных боя, в том числе и поединок Петра Яна и Жозе Алду. Главным же событием стал бой нигерийца-мусульманина Камару Усмана, который успешно защитил свой чемпионский титул в полусреднем весе против Хорхе Масвидаля.

Разочарование года: Тони Фергюсон

Ещё в начале года Эль Кукуй считался «народным чемпионом» в лёгком весе и самым опасным соперником для Хабиба Нурмагомедова, а потому невыход россиянина на бой с ним дал повод и для нескольких конспирологических версий. Но если для тяжеловеса 36 лет — это возраст расцвета, то легковес начинает терять прежнюю скорость, превращаясь в удобную мишень. После того как Фергюсона жестоко избил Гейтжи, он в конце года проиграл и бразильцу Алексу Оливейре, причём в конце первого раунда от рычага локтя его спасли только гонг и потрясающая воля. Увы, кроме этого противопоставить бразильцу ему было уже нечего.

Скандал года: драка Адама Яндиева и Сергея Харитонова

К сожалению, в России драки бойцов за пределами клетки привлекают гораздо больше внимания, чем спортивные бои по правилам. Вот и Адам Яндиев и Сергей Харитонов после столкновения в «Лужниках» на две недели стали поставщиками самых главных новостей. Причиной конфликта стал спор вокруг долга в миллион рублей, с которым Яндиев не согласился и напал на Харитонова и серией ударов сломал ему нос и лицевую кость. Пострадавший тяжеловес в больнице написал заявление в полицию и не раз говорил, что пойдёт в этом деле до конца, но в итоге пошёл на мировую, как и его товарищ Руслан Абдо несколькими днями ранее. Заключительный турнир года, проведённый в Москве компанией Fight Nights, завершился ещё более постыдным событием. Владимир Минеев пытался вызвать Магомеда Исмаилова на реванш и спровоцировал конфликт, в ходе которого горячая группа поддержки Исмаилова влетела в клетку и отметелила Минеева толпой. Ожидать от Камила Гаджиева какой-то внятной реакции и санкций к нарушителям порядка столь же наивно, как снега июльским днём. Российские ММА бессмысленны и беспощадны.