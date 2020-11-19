Промоутер: Яндиев вспыльчивый, но всегда был адекватный

https://static.news.ru/photo/9ec12738-2b00-11eb-b783-fa163e074e61_660.jpg Адам Яндиев Фото: adam_yandiev_boroda/instagram.com

Президент промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн, который организовывал поединки Адаму Яндиеву, рассказал о характере этого бойца.

Я не знаю, какие отношения у Яндиева с Харитоновым, но ничего плохого про них сказать не могу. Оба положительные парни. У Адама характер немного вспыльчивый, но сам он адекватный. У меня не было с ним никаких проблем, поэтому я удивлён, что их конфликт зашёл так далеко. Не знаю, кто там прав и кто виноват, я не разбирался так глубоко в этой истории, — рассказал Финкельштейн NEWS.ru.

Также Финкельштейн отметил, что в бытность выступлений на турнирах М-1 они мало пересекались и он не знал ни об их дружбе, ни о последующем конфликте.

13 ноября в «Лужниках» Яндиев напал на Харитонова и несколькими ударами сломал ему нос и лицевую кость. Харитонов в свою очередь подал заявление в полицию, после которого было открыто уголовное дело. Бойцы продолжают обмениваться взаимными обвинениями в различных интервью.

Как сообщал NEWS.ru, американский боец Эй-Джей Макки победил Дарриона Колдуэлла удушением в первом раунде и вышел в финал Гран-при Bellator в лёгком весе на турнире Bellator 253 в Анкасвилле.