Промоутер высмеял планы WBC проводить бои трансгендеров Промоутер Хрюнов связал желание WBC проводить бои трансгендеров с мексиканскими растениями

Фото: Naoyoshi Sueishi/Global Look Press

Желание президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана проводить соревнования с участием спортсменов-трансгендеров может быть вызвано изменением сознания, заявил KP.RU российский промоутер Владимир Хрюнов. Он напомнил, что на родине Сулеймана в Мексике выращивают большое количество растений, в том числе кактусов. По словам Хрюнова, у него ощущение, что в WBC периодически потребляют такие растения, поскольку организация «ведет себя странненько».

В Мексике большое количество растений, кактусов и производных от них. WBC ведет себя странненько. Такое ощущение, что они время от времени эти растения потребляют. Собрались разрешить бои трансгендеров за титул WBC. В здравом уме человек это даже не станет обсуждать, — заявил промоутер.

В декабре 2022 года президент WBC заявил, что изучит возможность допуска трансгендеров к соревнованиям. Сулейман отметил, что поединки между боксерами разных полов недопустимы, и в связи с этим изъявил желание создать отдельную категорию для трансгендеров. Глава WBC объяснил необходимость такой лиги «соображениями безопасности и инклюзивности».

Ранее бывший чемпион мира, боксер Григорий Дрозд раскритиковал исключение российских спортсменов из рейтингов WBC. Дрозд заявил, что таким образом организация лишь теряет свой авторитет. Он напомнил, что в России пять боксеров добились чемпионского титула по версии WBC: помимо него, это Юрий Арбачаков, Олег Маскаев, Костя Цзю и Артур Бетербиев.