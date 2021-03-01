Промоутер усомнился, что Емельяненко победил алкоголизм

https://static.news.ru/photo/08cb69ec-7abe-11eb-9ac9-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев оценил перспективы возвращения в большой спорт российского тяжеловеса Александра Емельяненко.

Скатился до плохого состояния, и сейчас я даже не уверен, что он из этого состояния выкарабкается. Для него клиника — это как курорт: он там отдыхает недели две, потом выходит и снова пьёт. Поэтому единственный сценарий для него — самому решить, что ему это нужно, а это уже вопрос характера, — рассказал Гаджиев YouTube-каналу Александра Лютикова.

Также Гаджиев усомнился, что Александр Емельяненко соблюдал режим перед боем с Магомедом Исмаиловым, даже находясь в Грозном, после чего посчитал неперспективной идею организации его поединка с Владимиром Минеевым.

Как писал NEWS.ru, экс-претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста признался, что в бою с Израэлем Адесаньей дрался с похмелья, так как накануне выпил бутылку вина.