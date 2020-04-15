Промоутер турниров по ММА рассказал об убытках от коронавируса

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Глава промоутерской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал как эпидемия коронавируса отражается на индустрии единоборств.

У меня в этом году были отменены турниры в Корее, Китае и Казахстане. Убытки несёт и наша «М-1 Арена», где отменены все концерты и шоу, так как в Петербурге с 15 марта прекращены все массовые мероприятия, но при этом мы продолжаем нести расходы на оплату труда персонала, охраны, отопления, света, имущественных и земельных налогов, — рассказал Финкельштейн NEWS.ru.

Также промоутер отметил, что правительство практически никакой поддержки не оказывает за исключением того, что банк отодвинул выплату по кредиту.

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