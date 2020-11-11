Промоутер рассказал, кто заменит Поветкина в бою с Уайтом

https://static.news.ru/photo/667f9474-2432-11eb-bb79-fa163e074e61_660.jpg Дерек Чисора Фото: Darren Meacher/wikipedia.org

Британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора заменит Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом. Об этом сообщил промоутер россиянина Андрей Рябинский.

Насколько я знаю, Уайт будет боксировать 21 ноября: у него будет бой с Чисорой, — приводит слова Рябинского ТАСС.

Поветкин снялся с реванша с Уайтом из-за коронавируса. 10 ноября Рябинский рассказал NEWS.ru, что боксёр выписался из больницы и вернулся домой.

Чисора 1 ноября проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей.

Первая встреча россиянина с Уайтом закончилась победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Противостояние тяжеловесов состоялось 22 августа в британском Брентвуде. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

Ранее NEWS.ru писал, как коронавирус и отмена реванша с Уайтом повлияют на карьеру Поветкина.