Промоутер призвал не мешать проведению боя Фьюри и Джошуа

https://static.news.ru/photo/4afccc20-afd0-11ea-91b8-fa163e074e61_660.jpg Тайсон Фьюри Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патриарх боксёрского промоутерского цеха 87-летний Боб Арум заявил, что в условиях пандемии коронавируса несправедливо требовать от чемпионов проведения обязательных защит, а Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа должны вместо этого заняться объдинением поясов. При этом временный чемпион WBC в тяжёлом весе Диллиан Уайт мог бы провести отборочный бой с непобеждённым украинцем Александром Усиком.

Бокс изменился после пандемии коронавируса. Люди хотят организовывать лучшие бои, не ограничиваясь обязательными защитами. Если Диллиан Уайт будет добиваться обязательной защиты, то Фьюри должны от этого освободить, сделав франшизным чемпионом, как Ломаченко и Канело. Тогда нам не надо будет волноваться о бестолковых обязательных защитах, — сказал Арум в интервью talkSPORT.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри и его соотечественник, чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа могут получить за первый поединок по $126 млн.