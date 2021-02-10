Промоутер Поветкина рассказал о гонораре за бой с Уайтом и уходе из бокса

https://static.news.ru/photo/1652d6dc-6b95-11eb-8dc2-96000091f725_660.jpg Александр Поветкин Фото: vk.com/alexander_povetkin

Российский боксёр Александр Поветкин заработает за реванш с британцем Диллианом Уайтом больше, чем за первый бой. Об этом рассказал промоутер россиянина Андрей Рябинский.

Я хочу, чтобы он денег заработал, а этот реванш — хорошо оплачиваемая штука. У него этот бой остался, потом ещё один-два, а дальше уже надо уходить. Я хочу, чтобы он ушёл с деньгами, чтобы у него всё было хорошо. Довольно циничная, бытовая причина, но я вам говорю правду. Он заработает больше. Более того, все промоутерские деньги никто брать не будет, мы хотим, чтобы все деньги ушли ему. Повторюсь, один-два, может, три боя — и всё, надо заканчивать. Возраст, — приводит слова Рябинского «Спорт-Экспресс».

Первый бой Поветкина с Уайтом прошёл 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 6 марта.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

2 февраля Уайт оценил удар Поветкина, которым был нокаутирован. Он отказался считать этот удар лаки-панчем, писал NEWS.ru.