Промоутер поставил Поветкина в один ряд с Мухаммедом Али и Федерером

https://static.news.ru/photo/8b5dc400-1fff-11eb-867c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промоутер Владимир Хрюнов поставил российского боксёра Александра Пветкина в один ряд с легендарными спортсменами прошлого и настоящего.

«Александр Поветкин – уже большое имя в мировом спорте. Он стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом, Роджером Федерером. И тёмные силы, естественно, были не заинтересованы в его чемпионстве. Когда Поветкин был на пике, он мог выиграть у Уайлдера, Фьюри и Джошуа в один день. Поэтому против него и развязали компанию якобы о допинге, – приводит слова Хрюнова сайт телекомпании ТНВ.

3 ноября Поветкин заболел коронавирусом, поэтому его реванш с Диллианом Уайтом, запланированный на 22 ноября, перенесён.

NEWS.ru писал, как коронавирус может повлиять на карьеру Поветкина.

В активе 41-летнего российского боксёра 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. В 2009-2013 годах он владел титулом чемпиона мира по версии WBA Regular, пока не проиграл Владимиру Кличко.