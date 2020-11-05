16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Промоутер поставил Поветкина в один ряд с Мухаммедом Али и Федерером

10:09, 06 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промоутер Владимир Хрюнов поставил российского боксёра Александра Пветкина в один ряд с легендарными спортсменами прошлого и настоящего. 

«Александр Поветкин – уже большое имя в мировом спорте. Он стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом, Роджером Федерером. И тёмные силы, естественно, были не заинтересованы в его чемпионстве. Когда Поветкин был на пике, он мог выиграть у Уайлдера, Фьюри и Джошуа в один день. Поэтому против него и развязали компанию якобы о допинге, – приводит слова Хрюнова сайт телекомпании ТНВ.

3 ноября Поветкин заболел коронавирусом, поэтому его реванш с Диллианом Уайтом, запланированный на 22 ноября, перенесён. 

NEWS.ru писал, как коронавирус может повлиять на карьеру Поветкина. 

В активе 41-летнего российского боксёра 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. В 2009-2013 годах он владел титулом чемпиона мира по версии WBA Regular, пока не проиграл Владимиру Кличко. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео